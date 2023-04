Polizei Hagen

POL-HA: Diebe flüchten mit Beute von über 3.000 Euro aus Lebensmittelgeschäft

Hagen-Boele (ots)

Zwei Männer sind am Mittwochnachmittag (05.04.2023) aus einem Lebensmittelgeschäft in der Kabeler Straße mit einer Beute von rund 3.600 Euro geflüchtet. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger konnte vorläufig festgenommen werden. Einer Mitarbeiterin fielen gegen 16.30 Uhr zwei Männer auf, die mehrere Koffer mit Kleidung und Elektrogeräten befüllt haben. Im Anschluss haben die Unbekannten über einen Personalausgang die Flucht ergriffen. Zwei Mitarbeiter des Geschäfts haben sofort die Verfolgung aufgenommen. Sie konnten die Täter dabei beobachten, wie diese in einen Bus stiegen. Gemeinsam gelang es den Mitarbeitern, die Unbekannten aus dem Bus zu holen. Hierbei ist es zu Handgreiflichkeiten gekommen. Im weiteren Verlauf konnten die beiden Täter ohne Beute fliehen. Durch die Aussage eines aufmerksamen Zeugen gelang es letztlich einer Polizeistreife, einen 21-jährigen Mann in der Straße "Auf dem Graskamp" festzunehmen. Dieser wehrte sich gegen die Festnahme und musste mit Eingriffstechniken zu Boden gebracht werden. Er wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Beute konnte in dem Bus aufgefunden und sichergestellt werden. Der flüchtige Täter wird als zirka 20 bis 25 Jahre alt und schlank beschrieben. Er soll arabisch gesprochen haben und trug eine schwarzes Base-Cap, eine beige Jacke, Blue-Jeans und weiße Schuhe. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der 02331 - 986 2066. (sch)

