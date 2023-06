Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Uetersen: Reet gedeckten Einfamilienhaus abgebrannt - Feuerwehr rettet zwei Nachbargebäude mit Reetdach

Pinneberg (ots)

Uetersen: Reet gedeckten Einfamilienhaus abgebrannt - Feuerwehr rettet zwei Nachbargebäude mit Reetdach Datum: Sonntag, 25. Juni 2023, 23.38 Uhr ++ Einsatzort: Lohe, Uetersen ++ Einsatz: FEU 4 (Feuer, vier Löschzüge) Uetersen - Bei einem Großfeuer in der Nacht von Sonntag auf Montag (25./26. Juni) ist in Uetersen ein Reet gedecktes Einfamilienhaus an der Straße Lohe abgebrannt. Etwa 120 Kräfte von vier freiwilligen Feuerwehren schützten mit ihrem Einsatz zwei Nachbarhäuser, die ebenfalls ein Reetdach haben, vor einem Übergreifen der Flammen. Die Löscharbeiten dauerten mehr als fünf Stunden. Personen wurden nicht verletzt. Die Leitstelle West in Elmshorn hatte die Freiwillige Feuerwehr Uetersen um 23.38 Uhr mit dem Stichwort FEU 2 (Feuer, zwei Löschzüge) alarmiert. Innerhalb kurzer Zeit wurde das Stichwort über FEU 3 auf FEU 4 (vier Löschzüge) erhöht. Die Feuerwehren Groß Nordende und Tornesch eilten daraufhin ebenfalls zu dem Einsatzort. Später kam noch die FF Heidgraben. Das Haus direkt an der Stadtgrenze Uetersens zu Groß Nordende war unbewohnt, so dass die Feuerwehr sich auf die Brandbekämpfung konzentrieren konnte. Beim Eintreffen der ersten Kräfte schlugen bereits Flammen aus dem Reetdach. Das Feuer breitete sich schnell aus. Funkenflug und Hitzestrahlung gefährdeten zwei weitere Reetdachhäuser: eines auf der gegenüberliegenden Straßenseite der B 431, eines rechts daneben auf Groß Nordender Gebiet. Diese zu schützen und mit Wasser zu benetzen war die erste Aufgabe, die erfolgreich gemeistert wurde. Parallel wurde eine umfangreiche Wasserversorgung aus mehreren Hydranten sowie von einem Teich aus aufgebaut. Zur Brandbekämpfung wurden von der Uetersener Drehleiter und dem Tornescher Teleskopmast zwei Wenderohre sowie mehrere handgeführte Strahlrohre eingesetzt. Die Brandbekämpfung erfolgte zu einem großen Teil unter schwerem Atemschutz. Das Feuer war nach gut einer Stunde unter Kontrolle. Das Dach war zu diesem Zeitpunkt bereits in sich zusammengefallen. Die weiteren Löscharbeiten zogen sich hin. Dabei unterstützte ein Bagger, der das Brandgut auseinanderzog, die ehrenamtlichen Helfer. Für die nachrückenden Kräfte und die Logistik wurde ein Bereitstellungsraum auf dem Parkplatz eines Discounters an der Ecke Reuterstraße/Lohe eingerichtet. Der Schlauchwagen des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg brachte Atemluftflaschen und Schläuche zur Einsatzstelle. Die Bundesstraße 431 war während des Einsatzes in diesem Bereich voll gesperrt. Um 5.02 Uhr war das letzte Fahrzeug eingerückt. Angaben zur Brandursache und der Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden. Um 23.51 Uhr gab es einen zweiten Brandeinsatz im Uetersener Stadtgebiet. In der Straße Auf dem Flidd brannte ein Haufen Sperrmüll. Dieser wurden von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Heidgraben abgelöscht. Die FF Heidgraben wurde anschließend dem Großfeuer zugeordnet.

FF Uetersen: 42 mit 8 Fahrzeugen

FF Tornesch: 35 mit 7 Fahrzeugen FF Heidgraben: 21 mit 3 Fahrzeugen FF Groß Nordende: 18 mit 1 Fahrzeug KFV Pinneberg: 4 mit 4 Fahrzeugen RKiSH: 1 RTW in Bereitstellung Polizei und Kripo Energieversorger

