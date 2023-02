LPI-SHL: Beute zurückgelassen

Themar (ots) - Beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Meininger Straße in Themar touchierte Dienstagmittag ein bislang unbekannter Transporterfahrer einen dort geparkten Audi. Ohne sich um den Schaden zu kümmern,setzte er seine Fahrt fort. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Unfall und notierte sich das Kennzeichen. Dieses übergab er dem Geschädigten. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an. Am Pkw des Opfers ...

