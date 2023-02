LPI-SHL: Viele Anzeigen und weitere Ermitllungen

Wichtshausen (ots) - Ein Notstromaggegat entwendeten bislang unbekannte Diebe aus einem Waldgebiet in Wichtshausen. Das Gerät diente der vorübergehenden Stromversorgung eines Mobilfunkmasten in diesem Bereich. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Montag, 14:30 Uhr, bis Dienstag, 16:30 Uhr. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Suhler Polizei (03681 369-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: ...

