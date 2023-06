Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Verdächtige Person unterwegs - Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nachdem am Donnerstag (29.06.2023) zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr eine verdächtige Person in Schönaich unterwegs war, sucht die Polizei Zeugen und mögliche Geschädigte. Sowohl in der Böblinger Straße, als auch in der Schwabstraße und der Seestraße trat der Unbekannte gegenüber Seniorinnen und Senioren auf und verschaffte sich unter dem Vorwand, aus der Pflegebrache zu sein, Zutritt zu deren Wohnungen. In einem der Fälle gab der Unbekannte an, dass der Senior eine noch offene Pflegerechnung begleichen müsse, in den anderen Fällen wollte der Unbekannte die Rollatoren im Haushalt überprüfen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde in allen Fällen nichts entwendet. Der Unbekannte wird als zirka 170 cm großer Mann mit schlanker Statur beschrieben. Er hat eine Glatze und soll dauerhaft eine blaue Einwegmaske und ein blaues Hemd getragen haben. Der Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031 67700-0 oder E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen und mögliche Geschädigte sich zu melden.

