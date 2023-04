PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch mit Zielrichtung Schmuck +++ Fußgängerin bei Zusammenstoß schwer verletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch mit Zielrichtung Schmuck, Niedernhausen, Gotenweg, Mittwoch, 12.04.2023, 20:00 Uhr bis Sonntag, 16.04.2023, 00:00 Uhr

(fh)In der vergangenen Woche hatten es Einbrecher auf Schmuck und Bargeld von Hausbewohnern in Niedernhausen abgesehen. Nach einer mehrtägigen Abwesenheit stellten die Geschädigten fest, dass zwischen Mittwochabend und Sonntagnacht in ihr Wohnhaus im Gotenweg eingebrochen worden war. Offenbar begaben sich unbekannte Einbrecher zur Terrasse des Einfamilienhauses und schlugen dort eine Fensterscheibe ein. Nachdem sie durch das Fenster eingestiegen waren, durchsuchten sie mehrere Zimmer und flüchteten anschließend mit Bargeld und Schmuck in unbekannte Richtung.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise zum Einbruch unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Fußgängerin bei Zusammenstoß schwer verletzt, Waldems-Esch, Schwalbacher Straße, Kirchgasse, Donnerstag, 20.04.2023, 12:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagmittag ist eine Fußgängerin in Waldems-Esch von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt worden. Gegen 12:00 Uhr war die 86-jährige Frau aus Steinfischbach in einem in Richtung des Ortskerns fahrenden Bus unterwegs. Als dieser am Fahrbahnrand der Schwalbacher Straße in Höhe der Kirchgasse anhielt, stieg die Dame aus und beabsichtigte die Schwalbacher Straße zu überqueren. Als sie vor dem Bus auf die Straße trat, wurde sie von einem Mercedes Vito eines 42 Jahre alten Mannheimers erfasst, welcher zeitgleich in Richtung Ortsmitte unterwegs war und den Bus über die Gegenfahrbahn überholen wollte. Hierbei wurde die Fußgängerin zu Boden geschleudert und verletzte sich nach ersten Erkenntnissen schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Sie musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Pkw des Mannheimers wurde im Bereich der Front beschädigt.

