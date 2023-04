Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus abgestellter Tasche in Bäckerei in Sande

Sande (ots)

Am 09.04.2023, gegen 12:00 Uhr, vergaß der Kunde einer Bäckerei an der Hauptstraße, im Bereich Kreisverkehr, in Sande seine Herrenhandtasche in der Filiale.

Ein Täter nutzte die Gelegenheit und stahl aus der abgelegten Tasche Bargeld.

Zeugen die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Die Polizei nimmt die aktuelle Tat zum Anlass um grundsätzliche Tipps zu geben, wie sie sich vor diesen Diebstählen schützen können:

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. - Seien Sie aufmerksam und vorsichtig, wenn Sie durch fremde Personen abgelenkt werden und diese eine unangebrachte Nähe zu Ihnen herstellen. Wenn es doch zu einem Diebstahl gekommen, müssen Sie umgehend handeln:

- Ist Ihnen Ihre Zahlungskarte abhandengekommen, lassen Sie diese sofort sperren (Sperr-Notruf 116 116). Beachten Sie, dass Sie Ihre Karte(n) nur dann über den Notruf sperren lassen können, sofern sich Ihre Bank dem Notruf angeschlossen hat. Ansonsten wenden Sie sich direkt an Ihr Kreditinstitut. - Damit Ihre Debitkarte (z.B. girocard, früher ec-Karte) auch für das elektronische Lastschriftverfahren (SEPA Lastschrift) gesperrt werden kann, für das nur eine Unterschrift und keine PIN benötigt wird, müssen Sie den Diebstahl der Polizei melden.

