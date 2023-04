POL-WHV: Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz in Schortens

Bockhorn (ots) - Am Montag gegen 19.45 Uhr wurde in der Hauptstraße ein 17-Jähriger aus Bockhorn mit einem E-Scooter angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass keine gültige Haftpflichtversicherung bestand. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am ...

