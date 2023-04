PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Wohnmobil von Vandalen aufgesucht +++ Einkaufsmarkt beschädigt

Bad Schwalbach (ots)

1. Wohnmobil von Vandalen aufgesucht, Taunusstein-Neuhof, Limburger Straße, Dienstag, 11.04.2023, 09:30 Uhr bis Montag, 17.04.2023, 19:20 Uhr

(fh)In der vergangenen Woche wurde ein Wohnmobil auf dem Parkplatz eines Hotels in der Limburger Straße in Taunusstein-Neuhof beschädigt und so ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro verursacht. Am Montagabend stellte die Besitzerin des Fahrzeugs fest, dass Unbekannte am und rund um ihr Gefährt gewütet hatten und setzte daraufhin die Polizei in Kenntnis. Während der Spurensicherung stellten die Beamten fest, dass zwei Seitenscheiben des Wohnmobils der Marke Mercedes eingeschlagen worden waren. Damit aber nicht genug, so hatten die Täter auch rund um das Wohnmobil mehrere Möbel, einen Briefkasten sowie einen Tisch mit Farbe verunstaltet. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar.

Hinweise werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

2. Einkaufsmarkt beschädigt, Kiedrich, Sonnenlandstraße, Montag, 17.04.2023, 20:00 Uhr bis Dienstag, 18.04.2023, 07:30 Uhr

(fh)In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte das Gebäude eines Einkaufsmarktes in Kiedrich beschädigt. Ersten Ermittlungen zufolge näherten sich der oder die Täter zur Nachtzeit dem in der Sonnenlandstraße gelegenen Gelände des Supermarktes und zerstörten die Glasscheibe über dem Ausgang des Marktes. Im Anschluss gelang den Unbekannten unbemerkt die Flucht. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Hundert Euro.

Die Polizei in Eltville erbittet Hinweise zur Sachbeschädigung unter der Rufnummer (06123) 9090-0.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell