POL-RTK: 100 Einkaufswagen gestohlen +++ Am Weinprobierstand bedroht +++ Bootsanlegerverunstaltet +++ Dutzende Verstöße bei Kontrollen festgestellt

Bad Schwalbach (ots)

1. 100 Einkaufswagen gestohlen,

Taunusstein-Hahn, Kleiststraße, Donnerstag, 13.04.2023, 22:00 Uhr bis Freitag, 14.04.2023, 08:00 Uhr

(fh)Rund 100 Einkaufswagen sind vergangene Woche in Taunusstein zum Ziel von Dieben geworden. Am Freitagmorgen stellte ein Mitarbeiter des Einkaufsmarktes in der Kleiststraße in Taunusstein-Hahn fest, dass nahezu alle Einkaufswagen vom Gelände gestohlen worden waren. Die Hintergründe der Tat sind aktuell unklar, ebenso die Tatsache, wie genau der Abtransport der Wagen vonstattengegangen ist. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Personen, die in der Nacht zum Freitag in der Kleiststraße ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach zu melden.

2. Mann droht Gästen am Weinprobierstand, Geisenheim, Rheinstraße, Sonntag, 16.04.2023, 18:20 Uhr

(fh)Am Sonntagabend bedrohte ein Mann in Geisenheim mehrere Gäste eines Weinprobierstandes. Gegen 18:20 Uhr meldeten sich mehrere Personen bei der Polizei, da sie am Weinstand in der Rheinstraße von einem bis dato Unbekannten bedroht und grundlos provoziert worden waren. Weiterhin habe der Mann einen Wackerstein in Richtung der Mitteiler geworfen, diese jedoch verfehlt und eine Rankhilfe aus der Verankerung gerissen. Als man ihn daraufhin zur Rede stellen wollte, sei er geflohen. Eine Polizeistreife nahm daraufhin die Verfolgung des Mannes auf, wobei diesem letztlich die Flucht gelang. Die Beamten konnte der Mann, ein polizeibekannter 34-jähriger Geisenheimer, identifizieren. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

3. Bootsanleger verunstaltet,

Rüdesheim am Rhein, Rheinstraße, Freitag, 14.04.2023, 14:15 Uhr bis Samstag, 15.04.2023, 08:00 Uhr

(fh)Am Wochenende wurde in Rüdesheim ein Bootsanleger durch Unbekannte beschmiert. Zwischen Freitagmittag und Samstagfrüh suchten der oder die Farbschmierer den Anleger in der Rheinstraße auf und besprühten diesen mit mehreren Graffiti in Form von Schriftzügen. Der durch die Sprayer verursachte Sachschaden wird auf rund 200 Euro beziffert.

Hinweise zur Sachbeschädigung werden von der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegengenommen.

4. Dutzende Verstöße bei Kontrollen festgestellt, Rüdesheim am Rhein, Geisenheimer Straße, Freitag, 14.04.2023, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Freitag haben Verkehrskontrollen der Polizeistation Rüdesheim dutzende Verstöße zu Tage gebracht. Über mehrere Stunden hatten die Beamten eine Kontrollstelle in der Geisenheimer Straße in Rüdesheim errichtet und dabei ihr Augenmerk vor allem auf die vorschriftsmäßige Nutzung des Sicherheitsgurtes und die verbotene Bedienung von Mobiltelefonen gelegt. In den rund 5 Stunden mussten die Kontrollkräfte leider tatsächlich auch eine Vielzahl von Ordnungswidrigkeiten feststellen und ahnden. So waren gleich 27 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs. Auch ein in einem Fahrzeug transportiertes Kind war bedauerlicherweise nicht mit einem Gurt gesichert gewesen. Darüber hinaus waren neun Fahrerinnen und Fahrer beim Bedienen des Handys erwischt worden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin, dass die Ablenkung durch ein Mobiltelefon weitereichende Konsequenzen haben kann und für alle Personen im Straßenverkehr große Gefahren darstellen können. Ein Sicherheitsgurt sollte vor Fahrtantritt selbstverständlich immer korrekt angelegt werden.

