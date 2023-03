Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230302-5-pdnms Warnung vor Trickdieben in Eckernförde

Eckernförde (ots)

In den letzten Tagen konnte die Polizei in Eckernförde feststellen, dass sowohl im Eckernförder Stadtgebiet als auch teilweise in den Umlandgemeinden vermehrt Trickdiebe unterwegs waren, die mit unterschiedlichen und in zurückliegender Zeit bereits festgestellten Arbeitsweisen vorgingen.

Die Täter versuchten unter anderem, sich unter einem Vorwand Zutritt zu Wohnungen zu verschaffen, in dem sie zunächst bei den Bewohnern klingelten und sich beim Antreffen dieser Bewohner ihnen gegenüber als angebliche Handwerker ausgaben, um etwas in der Wohnung zu überprüfen. In einem anderen Fall stellte sich ein Täter einem angetroffenen Bewohner gegenüber als angeblicher Verwandte vor, und zwar mit der Bitte, einen Umschlag mit angeblichem Bargeld in der Wohnung deponieren zu dürfen, am besten dort, wo man auch ansonsten seine Wertsachen aufbewahrt.

Eine weitere Vorgehensweise ist der angebliche Geldwechselwunsch. Dabei werden Passanten auf offener Straße angesprochen und darum gebeten, Münzgeld, z. B. für einen Münzautomaten, zu wechseln. In sämtlichen Fällen handeln die Täter in der Absicht, die angesprochenen Personen abzulenken, um in einem für sie günstigen Moment Geld oder andere Wertgegenstände stehlen zu können. Die Kriminalpolizei Eckernförde ermittelt derzeit in mehreren Fällen dieser Art.

In diesem Zusammenhang wird um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.

Lassen sie keine unbekannten Personen in ihre Wohnung, bei der sie sich nicht sicher sind, ob es sich tatsächlich um Handwerker handelt. In den meisten Fällen werden derartige Besuche vorher angekündigt und die Handwerker können sich entsprechend ausweisen.

Seien sie misstrauisch, wenn plötzlich völlig unerwartet jemand vor ihrer Wohnungstür steht, den sie nicht kennen und der sich als angeblicher Verwandte vorstellt. Erst recht, wenn diese Person ihnen etwas anvertrauen möchte, dass sie für ihn deponieren sollen. In den Fällen möchte die Person lediglich herausfinden, wo sie ihr Bargeld bzw. ihre Wertsachen aufbewahren, um diese in einem günstigen Moment der Ablenkung zu stehlen.

Lehnen sie einen Geldwechselwunsch auf einem Parkplatz ab oder halten sie deutlichen Abstand zu der Person, wenn sie dem Wunsch nachkommen wollen und ihre Geldbörse hervorholen. Bei verdächtigen Beobachtungen werden Hinweise von der Kriminalpolizeistelle Eckernförde oder aber auch von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

