POL-RTK: Polizei kontrolliert im Rheingau-Taunus-Kreis und stellt mehrere Verstöße fest

Bad Schwalbach (ots)

Rüdesheim / Taunusstein / Walluf / Oestrich-Winkel, Dienstag, 18.04.2023

(fh)Am gestrigen Dienstag haben aufmerksame Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte mehrere Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen, die sich diverse Verstöße im Straßenverkehr zu Schulden kommen lassen hatten. Bereits zur Mittagszeit fiel Beamten in Taunusstein ein Porsche-Fahrer auf, der bei der anschließenden Kontrolle keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Am Abend dann die nächsten Verstöße. Zunächst fiel einer umtriebigen Streife der Polizeistation Eltville ein Seat Arona in Walluf auf. Bei der anschließenden Kontrolle des 56 Jahre alten Fahrers bemerkten die Beamten einen Alkoholgeruch in der Luft und ließen den Mann in ein entsprechendes Atemalkoholgerät pusten. Das Gerät zeigte einen vorläufigen Wert von knapp einer Promille auf. Dies hatte für den 56-Jährigen die Sicherstellung seines Führerscheins und eine Blutentnahme zur Folge. Nur kurze Zeit später und einige Orte weiter kontrollierten Polizisten in Rüdesheim den nächsten alkoholisierten Fahrzeugführer, diesmal einen 31-jährigen Ford-Fahrer. Dieser hatte jedoch weniger tief ins Glas geschaut, der Alkoholwert bewegte sich im Bereich einer Ordnungswidrigkeit. Letztlich fiel in der Nacht auch ein Zweiradfahrer durch seine Fahrweise auf. In der Rheingaustraße in Oestrich-Winkel hatte ein stark alkoholisierter,18-jähriger Fahrradfahrer durch seine Fahrweise auf sich aufmerksam gemacht. Auch sein Wert lag nicht mehr im Bereich des Legalen, sodass auch ihm Blut abgenommen werden musste. Im Anschluss fuhren ihn die Polizisten nach Hause.

