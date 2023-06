Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Zwölfjähriger von Unbekannten beraubt

Ludwigsburg (ots)

Im Parkhaus des Bahnhofs Herrenberg in der Kalkofenstraße kam es am Donnerstag (29.06.2023) gegen 12.30 Uhr zu einem Raub auf einen zwölfjährigen Buben. Der Junge war dort mit drei Freunden im Bereich des Treppenaufgangs zum 1. Obergeschoss unterwegs in Richtung der Bahnhofstraße, als er auf drei noch unbekannte vermutlich Jugendliche traf. Einer der Unbekannten fragte den Zwölfjährigen nach einem Euro und forderte ihn dann auf, seine Tasche zu leeren. Als dieser dem nicht nachkam, schlug der Täter die Hand des Jungen beiseite, mit der er seinen Geldbeutel, der sich in der Tasche befand, zu schützen versuchte. Der Täter nahm anschließend den Inhalt, einen kleineren Bargeldbetrag, aus dem Portemonnaie und warf es dann auf den Boden. Als der Zwölfjährige das Geld zurückhaben wollte, wurde er von dem Unbekannten geschlagen und in den "Schwitzkasten" genommen. Hierauf ergriffen der beraubte Junge und seine Freunde die Flucht. Die Polizei wurde schließlich im Nachgang durch die Schule informiert. Der Täter wurde als etwa 13 Jahre alt beschreiben und soll zwischen 165 cm und 170 cm groß sein. Er hat glatte, schwarze Haare, die er nach vorne frisiert hatte. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit einem blau-weißen Aufdruck auf dem Rücken, eine schwarze Jogginghose und hatte eine schwarze Bauchtasche dabei. Seine Begleiter sollen etwa 18 und 14 bis 15 Jahre alt gewesen sein. Beide haben schwarze Haare und der Ältere bereits einen Bart. Sie hatten lange Jogginghosen an und ebenfalls Bauchtaschen dabei. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell