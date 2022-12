Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Täterfestnahme

Wittlich (ots)

Am Freitag, den 16.12.2022, gegen 11:00 Uhr, wurden zwei Täter in einem Wohnhaus in Oberkail von der zurückkehrenden Besitzerin dabei überrascht, wie sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen suchten. Als die Unbekannten die Eigentümer bemerkten, flüchteten sie mit einem roten Audi A3. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das Tatfahrzeug in der Ortslage Salmtal von Polizeibeamten der Polizeidirektion Wittlich festgestellt und angehalten werden. Ein 39-jähriger Mann und eine 47-jährige Frau konnten vorläufig festgenommen und in Gewahrsam verbracht werden. Die beiden festgenommenen Personen stehen im Verdacht bereits Ende November bei einer gleichgelagerten Tat im Kreis Bitburg-Prüm einen vierstelligen Bargeldbetrag entwendet zu haben. Gegen den männlichen Tatverdächtigen bestand zudem bereits ein Haftbefehl wegen Eigentumsdelikten. Nach Sachvortrag bei der zuständigen StA Trier wurden die Tatverdächtigen beim Ermittlungsrichter des AG Trier vorgeführt, der jeweils Haftbefehl erließ. Sie wurden anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell