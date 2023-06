Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar - Beihingen: Unbekannter bestiehlt 89-Jährigen

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt wegen räuberischen Diebstahls gegen einen noch unbekannten Täter, der am Donnerstag (29.06.2023) gegen 17.10 Uhr in Beihingen auf einem Parkplatz im Bereich "Marktplatz" hinter dem Hallenbad zuschlug. Ein 89 Jahre alter Mann hatte dort seinen PKW abgestellt, um zum nahegelegenen Bankinstitut zu gehen. Als er zurückkam legte er einen Jutebeutel, in dem sich sein Geldbeutel befand, auf den Rücksitz. Anschließend stieg er in sein Fahrzeug ein und wollte wegfahren. Nun fuhr der bislang unbekannte Täter mit einem vermutlich dunklen VW Passat mit Duisburger Kennzeichen (DU-) auf diesen Parkplatz. Dieser stellte den VW so ab, dass er den 89-Jährigen blockierte. Der Täter stieg anschließend aus dem PKW aus und gestikulierte in Richtung des Seniors. Schließlich öffnete der Unbekannte den PKW des 89-Jährigen, holte den Geldbeutel seines Opfers aus dem Jutebeutel, entnahm das enthaltene Bargeld in dreistelliger Höhe und warf das Portemonnaie wieder zurück in das Auto. Während der Täter das Bargeld in seiner Hosentasche verstauen wollte, versuchte der 89-Jährige, der aus seinem PKW ausgestiegen war, es ihm wieder zu entreißen und es entstand ein Handgemenge. Dem Täter gelang es schließlich, trotz der Gegenwehr des Seniors, sich mitsamt der Beute in seinem VW davon zu machen. Der Täter soll zwischen 25 und 35 Jahren alt und etwa 180 cm groß sein. Er hat dunkle, kürzere Haare und trug dunkle Kleidung. Die Kriminalpolizei nimmt weitere Hinweise zum Täter unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell