Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 68 Jahre alte Fußgängerin, die am Donnerstag (29.06.2023) gegen 07.25 Uhr in der Bleichmühlestraße in Sindelfingen in einen Unfall verwickelt war. Die 68 Jahre alte Frau trat, gemäß den derzeitigen Ermittlungen, hinter einem Linienbus hervor auf die Straße, vermutlich ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Eine 37 Jahre alte Seat-Fahrerin konnte in der Folge nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Fußgängerin. Diese musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

