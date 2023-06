Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen: schwerer Unfall auf der K 1023

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs kam es am Donnerstag (29.06.2023) gegen 06.50 Uhr zu einem Unfall mit drei schwer verletzten Personen. Ein 28 Jahre alter VW-Lenker war auf der Kreisstraße 1023 von Sulz am Eck (Landkreis Calw) in Richtung Oberjettingen unterwegs und verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam nun zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die rechtsseitig verlaufende Leitplanke. Anschließend schleuderte er nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Skoda zusammen, in dem ein 27 Jahre alter Fahrer und eine 24-jährige Beifahrerin saßen. Der Skoda drehte sich hierauf um seine eigene Achse und prallte zusätzlich gegen die links verlaufende Schutzplanke, während der VW erneut gegen die Schutzplanke auf der rechten Straßenseite stieß. Alle drei Personen mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Beide PKW waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die K 1023 war in der Folge in beide Fahrtrichtungen bis gegen 11.25 Uhr gesperrt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 40.000 Euro belaufen. Der Führerschein des 28-Jährigen wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

