Polizei Aachen

POL-AC: Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Aachen (ots)

Am späten Sonntagabend (18.06.2023) gegen 22:45 Uhr hat ein 51-jähriger Anwohner über eine installierte Videokamera einen Mann dabei beobachten können, wie dieser versuchte sein Fahrrad zu stehlen. Er rief die Polizei.

In einer Tiefgarage in der Hanbrucher Straße, in der es mehrere abgetrennte Lager- und Abstellabteile gibt, trafen die Beamten dank des Anwohnerhinweises einen 43-jährigen Mann in einer aufgebrochenen Garage an, der sich gerade an einem Fahrrad zu schaffen machte.

Der Mann ließ sich ohne Gegenwehr festnehmen. Ein Strafverfahren wegen versuchten Fahrraddiebstahls wurde eingeleitet. Er hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und wird heute einem Haftrichter vorgeführt. Er ist bereits wegen mehrerer Straftaten im Bereich der Eigentumsdelikte bekannt. (kg)

