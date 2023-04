Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Fahndungsrücknahme - Vermisster Blomberger wohlauf.

Lippe (ots)

Anfang April wurde ein Mann aus Blomberg vermisst gemeldet und per Öffentlichkeitsfahndung gesucht. Am Wochenende (23.04.2023) traf die Polizei den Mann wohlbehalten in Detmold an. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Polizei bittet darum, dass veröffentlichte Bilder und persönliche Daten des Mannes gelöscht werden, und bedankt sich herzlich für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung.

