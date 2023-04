Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Hund reißt sich los, Kradfahrerin schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, ereignete sich auf der Augustdorfer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 58-jährige Kradfahrerin aus Lage schwer verletzt wurde. Die Lagenserin fuhr mit ihrem Krad Suzuki auf der Augustdorfer Straße in Richtung Detmold. Auf dem rechtsseitigen Gehweg führte eine 31-jährige Detmolderin ihren Hund an der Leine. Als die Detmolderin ihren Pullover ausziehen wollte, stellte sie sich mit dem Fuß auf die Leine. Dies nutzte der Hund, um sich unvermittelt loszureißen und auf die Fahrbahn zu laufen. Die Lagenserin bremste ihr Krad ab und versuchte auszuweichen. Dies war ihr aber aufgrund von Gegenverkehr nur bedingt möglich. Schließlich kam es zu einer leichten Kollision mit dem Hund und die Lagenserin stürzte mit ihrem Krad. Sie wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum Detmold gefahren. Der Hund war augenscheinlich unverletzt. Das Krad war aufgrund des Sturzes verkratzt. Der Schaden dürfte den Zeitwert des Krades überschreiten.

