POL-LIP: Detmold. Betrunkene Fahrerin an Verkehrsunfall beteiligt.

Lippe (ots) - Am Donnerstag (20.04.2023) nahm die Polizei Lippe zwei Jugendliche wegen des dringenden Tatverdachts, Tankstellen in Bad Salzuflen überfallen zu haben, fest. Im November 2022 und im Februar 2023 wurden in Bad Salzuflen insgesamt vier Tankstellen in Bad Salzuflen überfallen (wir berichteten): - Beim ...

