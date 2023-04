Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wellblechtafel geklaut

Breitenbach (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmittag eine Wellblechtafel in der Größe von 4,50 x 1,10 Meter vom Hof eines Grundstückes in der Straße "An der Linde" in Breitenbach. Die Tafel wurde als Abdeckung für einen Stapel Holzbohlen verwendet. Ein Schaden von ca. 100 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Dieb geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

