POL-LIP: Bad Salzuflen. Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Lippe - Tatverdächtige nach Tankstellenüberfällen ermittelt.

Lippe (ots) - In der vergangenen Woche (12./13.04.2023) fand eine Anwohnerin der Straße "Milser Ring" in Bechterdissen zwei tote Katzen in ihrem Garten, die möglicherweise vergiftet wurden. Nach Zeugenaussagen wurden in diesem Bereich in den letzten Wochen bereits mehrere leblose Katzen auf verschiedenen Grundstücken entdeckt. Da an den Tieren keine offensichtlichen Verletzungen zu sehen waren, wird eine Vergiftung, ...

