Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Überholvorgang misslang, Radfahrer verletzt.

Lippe (ots)

Am Samstag, gegen 14:10 Uhr, wurde ein 62-jähriger Fahrradfahrer aus Bad Salzuflen bei einem Verkehrsunfall auf der Hagenschen Straße leicht verletzt. Ein 86-jähriger ebenfalls aus Bad Salzuflen fuhr mit seinem Opel auf der Hagenschen Straße aus Lage kommend in Richtung Hagen. In Höhe des Lönswegs wollte er zwei Rennradfahrer, den 62-Jährigen und seine 54-jährige Ehefrau, überholen. Bei diesem Überholvorgang bemerkte der 86-jährige Opelfahrer, dass ihm eine Gruppe Motorradfahrer entgegen kam. Er scherte zu früh wieder nach rechts ein und kollidierte mit dem 62-jährigen Rennradfahrer, der daraufhin stürzte. Dieser verletzte sich leicht und wurde mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Detmold gefahren. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro.

