POL-LIP: Detmold. Radfahrer erlitt schwere Kopfverletzung.

Lippe (ots) - Am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, ereignete sich auf der Augustdorfer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 58-jährige Kradfahrerin aus Lage schwer verletzt wurde. Die Lagenserin fuhr mit ihrem Krad Suzuki auf der Augustdorfer Straße in Richtung Detmold. Auf dem rechtsseitigen Gehweg führte eine 31-jährige Detmolderin ihren Hund an der Leine. ...

