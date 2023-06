POL-LB: Bietigheim-Bissingen: unbekannte Radfahrerin fährt Elfjährigen an - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Die Freiwillige Feuerwehr Herrenberg rückte am Mittwoch (28.06.2023) gegen 19.30 Uhr in den Römerweg in Kuppingen aus, nachdem es in einer Garage zu einem Fahrzeugbrand gekommen war. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet der Renault, der in der Garage stand, in Brand. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden, so dass es nicht auf weitere Gegenstände in der Garage oder gar auf die ...

