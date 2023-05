Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Geschädigter einer Unfallflucht gesucht - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Ein 32-jährige Opelfahrer beschädigt beim Ausparken am Sonntag gegen 14 Uhr in der Gärtnerstraße ein in der zweiten Reihe geparktes Fahrzeug.

Verärgert über die Parksituation verließ der Beschuldigte zunächst die Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursachender nachzukommen. Da ihn im Laufe des Tages das schlechte Gewissen packte, zeigte er sich schließlich bei der Polizei selbst an.

Zu dem geschädigten Fahrzeug sind jedoch weder Modell noch Kennzeichen bekannt.

Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem/der geschädigten Fahrzeugführer/-in machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarstadt, unter Tel.: 0621 3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell