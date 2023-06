POL-LB: Schönaich: Unfall auf der K 1057

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Mittwoch (28.06.2023) 18.10 Uhr und Donnerstag (29.06.2023) 08.00 Uhr verschaffte sich ein noch unbekannter Einbrecher Zutritt in einen Handwerksbetrieb in der Straße "Schäferlinde" in Herrenberg. Der Unbekannte knackte das Schloss einer Tür und gelangte so in die Werkstatt. Anschließend begab er sich ins ein Büro und stahl mehrere Hundert Euro aus einer Geldkassette, bevor er sich wieder ...

mehr