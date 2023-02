LPI-SHL: Sachbeschädigung

Heubach (ots) - Ein 51-Jähriger befuhr in der Nacht zu Sonntag mit seinem Wagen eine Skipiste in Heubach. Zwei Zeugen sprachen den Fahrzeugführer an, dass er mit seinem Auto auf der präparierten Piste nichts zu suchen habe. Daraufhin beleidigte und bedrohte der Mann sein Gegenüber. Die Geschädigten riefen sodann die Polizei, welche vor Ort mit dem Beschuldigten einen Atemalkoholtest durchführte. Erstaunliche 1,85 ...

mehr