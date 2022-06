Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Motorrollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt der 52-jährige Fahrer eines dreirädrigen Motorrollers bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 12.30 Uhr auf der L 283 zwischen Hohentengen und Mengen ereignet hat. Der 43-jährige Fahrer eines Skoda hatte in Fahrtrichtung Mengen ein Kind mit zwei Hunden auf einer Wiese neben der Straße wahrgenommen und auf der Strecke eine Vollbremsung eingeleitet, als einer der Hunde auf die Fahrbahn lief. Der nachfolgende Rollerfahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Während der Hund, das 8-jährige Kind und die Insassen des Skoda unverletzt blieben, musste der Rollerfahrer infolge der Kollision durch einen Rettungsdienst mit schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Erstversorgung waren ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr an der Unfallstelle eingesetzt. Die L 283 war während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde vollständig gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt, um die Piaggio kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Krauchenwies

Nacht in Gewahrsam

Die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Polizeirevier Sigmaringen verbringen musste ein stark alkoholisierter 44-Jähriger. Passanten hatten dem Rettungsdienst den Betrunkenen in der Bahnhofstraße mitgeteilt. Nachdem keine medizinische Versorgungslage gegeben war und der Mann keinen Hinwendungsort nennen konnte, wurde die Polizei zur Unterstützung gerufen. Ein Alkoholtest brachte 3,2 Promille zum Vorschein. Da der 44-Jährige nicht mehr verkehrstüchtig war, musste er die Beamten auf das Polizeirevier in eine Arrestzelle begleiten. Ihn erwarten nun die Kosten der Übernachtung.

Sigmaringen

Alkoholisierter aus Teich gerettet

Offenbar stark alkoholisiert und in einem psychischen Ausnahmezustand hat sich ein 42-Jähriger am Mittwochabend gegen 21 Uhr an einem Teich im Prinzengarten die Oberbekleidung ausgezogen und sich in das Wasser begeben. Als der Mann unterging und es aus eigener Kraft augenscheinlich nicht mehr an die Wasseroberfläche schaffte, verständigte ein Freund am Ufer den Rettungsdienst. Ein Passant erkannte die Situation und rettete den 42-Jährigen aus dem Wasser. Ein Rettungsdienst brachte den Mann für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus.

Bad Saulgau

Verbotene Prostitution

Weil zwischen Montag und Mittwoch mehrere unterschiedliche Männer ihre Ferienwohnung aufsuchten, die sie an einen Mann und zwei Frauen im Alter von 32 bis 39 Jahren vermietet hatten, verständigten die Eigentümer der Wohnung die Polizei. Wie sich nach Ermittlungen der Polizei herausstellte, gingen die Mieter der verbotenen Prostitution nach, auch wenn sie dies zunächst vehement abstritten. Das Trio erwartet nun ein Bußgeld.

Bad Saulgau

Trunkenheitsfahrt

Passanten hinderten am Mittwoch gegen 10 Uhr eine 36-Jährige daran, mit ihrem Auto vom Parkplatz eines Lebensmittelhandels in der Paradiesstraße zu fahren. Die Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie die augenscheinlich stark alkoholisierte Frau torkelnd einen Bierkasten in den Kofferraum ihres Fahrzeugs geladen hatte und verständigten die Polizei. Ein Alkoholtest, den die Beamten mit der 36-Jährigen durchführten, ergab etwa 3,2 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Fahrzeugschlüssel und der Führerschein der Frau sichergestellt, sowie eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt. Die 36-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

