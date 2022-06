Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Langenargen

Verkehrsunfallflucht

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Segway ist es am Mittwoch gegen 8.45 Uhr an einem Zebrastreifen in der Eisenbahnstraße gekommen. Der bislang unbekannte Fahrer eines grauen Autos hatte den 31-jährigen Fahrer des Segways offenbar übersehen, als dieser den Zebrastreifen überquerte und stieß leicht mit seiner Stoßstange gegen das Vorderrad des Segways. Hierbei entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Fahrer des grauen Autos, vermutlich mit dem Friedrichshafener Teilkennzeichen FN-DM 5??? setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Polizeiposten Langenargen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen unter Tel. 07543/9316-0 um Hinweise zum Unfallverursacher.

Kressbronn

Autos zerkratzt

Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen haben unbekannte Personen mit einem spitzen Gegenstand die Motorhauben von zwei Pkw zerkratzt, die im Wolfgalgenweg abgestellt waren. Hierdurch entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 2.000 Euro und etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt gegen Unbekannt und nimmt Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Langenargen

Unfallverursacher fährt davon

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Audi hinterlassen, der am Montag zwischen 7 Uhr und 20 Uhr in der Oberen Seestraße geparkt war. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte der Unfallverursacher den Audi und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt der Polizeiposten Langenargen unter Tel. 07543/9316-0 entgegen.

Tettnang

Traktor verliert Kies - Polizei bittet um Hinweise

Eine kleinere Ladung Kies hat am Mittwoch gegen 16 Uhr ein Traktor mit Muldenkipper während der Fahrt auf der L 326 zwischen Untereisenbach und Obereisenbach verloren. Ein entgegenkommender Pkw wurde durch das vom Anhänger herabfallende Kies an der Motorhaube, dem Stoßfänger und der Frontscheibe getroffen, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand. Ob der Fahrer des Traktors in der Farbe Gelb / Orange das Herabfallen seiner Ladung überhaupt bemerkt hat, ist unklar, jedenfalls setzte er seine Fahrt unbeirrt fort. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat den Unfall aufgenommen und bittet unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise auf den Traktor und dessen Fahrer.

Friedrichshafen

Polizei ermittelt wegen Bränden

Wegen drei Bränden in der Werastraße und der Appenzeller Straße in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen. Gegen 0.45 Uhr wurde der Polizei und Feuerwehr ein brennender Mülleimer in der unmittelbaren Nähe zu einem Wohnhaus in der Werastraße mitgeteilt. Durch das schnelle Ablöschen konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen, die bereits im Begriff waren, sich auf die Gebäudefassade überzugehen, verhindert werden. Unweit des Gebäudes wurde zudem ein Pkw mit einem brennenden Vorderreifen festgestellt, auch hier konnte durch ein Eingreifen der Feuerwehr ein Vollbrand des Fahrzeugs verhindert werden. Ein drittes Feuer rief die Feuerwehr und Polizei gegen 5 Uhr in der Appenzeller Straße auf den Plan. Hier war eine Hecke in Brand geraten und hatte auf einen Baum übergegriffen. Durch das erneute Einschreiten der Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten wiederum verhindert werden. Der durch die Flammen und die Hitze entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung gegen Unbekannt und prüft Zusammenhänge zwischen den drei Bränden. Hinweise von Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, nehmen die Ermittler unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Frau löst Polizeieinsatz aus - Ermittler bitten um Hinweise

Offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hat sich eine 27 Jahre alte Frau, die die Polizei am Mittwoch gegen 20.45 Uhr auf den Plan gerufen hat. Die Beamten wurden alarmiert, weil die 27-Jährige im Bereich der Uferstraße wahllos auf Passanten losgegangen sei und es bereits zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein soll. Zudem soll die Frau auf ihrem Weg in die Innenstadt auf geparkte Fahrzeuge eingeschlagen haben. Die Polizisten trafen die alkoholisierte 27-Jährige nach einer kurzen Fahndung an und brachten sie aufgrund ihres Zustands in eine Spezialklinik. Zeugen des Vorfalls und insbesondere Personen, die von der Frau angegangen wurden oder deren Fahrzeug Beschädigungen aufweist, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Rollerfahrerin kollidiert mit Pkw

Leichte Verletzungen erlitten hat eine 50 Jahre alte Motorroller-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 7.30 Uhr. Die Frau fuhr auf der Alten Owinger Straße in Richtung Überlingen, als sie in einer Kurve ins Schleudern kam. Obwohl ein ordnungsgemäß entgegenkommender gleichaltriger Hyundai-Fahrer noch versuchte auszuweichen, kollidierten die beiden Fahrzeuge. Die Frau stürzte in Folge des Zusammenstoßes, bei dem Sachschaden von insgesamt rund 3.000 Euro entstand.

Überlingen

Unbekannter verletzt Pony

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch zwischen 8 und 16 Uhr auf einem Gestüt in Ernatsreute ein Pony verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge fügte der Unbekannte dem Tier eine Verletzung mit einem scharfen Gegenstand zu. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges im Bereich der Koppel wahrgenommen haben, sich unter Tel. 0751/803-5500 bei den Ermittlern der Einheit "Gewerbe und Umwelt" des Polizeipräsidiums Ravensburg zu melden.

Deggenhausertal

Auffahrunfall

Glücklicherweise unverletzt blieben die beiden Beteiligten eines Auffahrunfalls am Mittwoch gegen 7 Uhr auf der K 7750 zwischen Harresheim und Roggenbeuren. Ein 52 Jahre alter BMW-Fahrer musste verkehrsbedingt abbremsen, was ein nachfolgender 35-jähriger Renault-Fahrer zu spät erkannte und in der Folge auffuhr. Der Sachschaden am BMW wird auf rund 1.500 Euro beziffert, der Schaden am Renault auf etwa 3.500 Euro.

