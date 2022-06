Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Nachtragsmeldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Baindt

Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden von insgesamt rund 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Mittwoch gegen 7.30 Uhr auf der B 30 zugetragen hat. Eine 21-Jährige war mit ihrem Wagen von Enzisreute in Richtung Weingarten unterwegs. Irritiert durch den Fahrer eines Sattelzugs, der vom Einfädelungsstreifen bei Baindt auf die Bundesstraße auffahren wollte, lenkte die 21-Jährige nach links und fuhr wuchtig auf den Pkw eines 30-Jährigen auf, der im stockenden Verkehr stand. Beide Fahrzeuglenker wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden Wagen, an denen jeweils Totalschaden entstanden ist.

Bad Waldsee / Michelwinnaden

Motorradfahrer bei Überholvorgang schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer am Mittwochvormittag gegen 10.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K 8034 zwischen Michelwinnaden und Englerts zugezogen. Beim Überholen eines Traktors hat der 25-jährige Zweiradfahrer übersehen, dass der 23-jährige Traktorfahrer im Begriff war, nach links auf einen landwirtschaftlichen Betrieb abzubiegen. Der Zweiradfahrer touchierte in der Folge ein Hinterrad des Traktors und stürzte. Hierbei zog sich der 25-Jährige schwere Verletzungen zu, weshalb er durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Während an dem Traktor kein Sachschaden entstand, wird dieser am Zweirad auf etwa 1.000 Euro beziffert.

Kißlegg

Pkw überschlägt sich mehrfach

Vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste ein 28 Jahre alter VW-Fahrer, nachdem er am Mittwoch kurz vor 12 Uhr zwischen Kißlegg und Leupolz in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Eine 60-jährige Audi-Lenkerin war vom Weiler "Ach" nach links auf die Kreisstraße 8043 in Richtung Leupolz eingefahren und hatte dabei den von rechts kommenden Vorfahrtsberechtigten übersehen. Infolge der Kollision wurde der Golf in eine angrenzende Wiese abgewiesen, wo er sich mehrfach überschlug. Während die 60 Jahre alte Unfallverursacherin unverletzt blieb, erlitt der 28-Jährige schwere Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand jeweils etwa 4.000 Euro Sachschaden.

Amtzell

Versuchter Einbruch - Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein bislang unbekannter Täter versucht, in ein Einfamilienhaus im Schloßweg einzubrechen. Kurz nach 3 Uhr versuchte der unbekannte Mann, über eine Hintertüre in das Gebäude zu gelangen. Da ihm dies nicht gelang, verließ er unverrichteter Dinge das Grundstück. Der Unbekannte wird als 30 bis 40 Jahre alt und mit schütterem Haar beschrieben. Er war mit einer grauen Dreiviertelhose und einem blau/türkisfarbenen T-Shirt bekleidet. Auffällig war ein weißer Verband im Gesicht des Mannes unterhalb des Auges. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07529/97156-0 an die Ermittler des Polizeipostens Vogt zu wenden.

