Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Einbruch in KGA

Güstrow (ots)

In der Nacht zum 20.02.22 haben unbekannte Täter das Vereinshaus und fünf Gartenhäuser in der KGA "Sonnenschein" in Güstrow gewaltsam aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von zirka 500 EUR. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt das PHR Güstrow jederzeit unter 03843-2660 entgegen.

