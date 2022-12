POL-PDMY: Vermisstenfahndung

Mayen (ots) - Am Mittwoch, den 14.12.2022, kam es im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 17:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der K53 in der Gemarkung Mendig. Die Geschädigte befuhr die oben aufgeführte Straße von Mendig kommend in Fahrtrichtung Kruft. Der bislang unbekannte Beschuldigte befuhr mit seinem PKW die K53 in entgegengesetzte Fahrtrichtung und überholte einen vor ihm befindlichen LKW. Hierbei fuhr der ...

mehr