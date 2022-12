Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Versuchter Einbruch in die SB-Filiale der KSK Mayen in Mertloch

56753 Mertloch, Kirchstr. 13 (ots)

Am 14.12.22 gegen 03.00 Uhr wurde eine Anwohnerin der SB-Filiale der KSK Mayen in Mertloch, Kirchstraße, durch Geräusche geweckt. Die Zeugin entdeckte zwei maskierte und dunkelgekleidete Personen, die im Begriff waren, die Eingangstür der SB-Filiale aufzuhebeln. Sie sprach die Personen aus sicherer Position beherzt an, so dass diese von der Fortsetzung des Einbruchs absahen und in einem - mit laufendem Motor wartenden - dunkelfarbigen, hochmotorisierten Pkw die Flucht in Richtung Naunheim antraten. An der Eingangstür entstand erheblicher Sachschaden. Letztmalig kam es im Februar 2022 am gleichen Objekt zu einer ähnlichen Vorgehensweise, die ebenfalls als Versuch endete. Es muss auch im jetzigen Fall davon ausgegangen werden, dass die Täter die Absicht hatten, das Bargeld aus dem Geldautomaten zu entwenden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Mayen um Hinweise aus der Bevölkerung, ebenso an den Tagen vor dem jetzigen Einbruchversuch, bezüglich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge im Bereich der SB-Filiale in Mertloch.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell