POL-PDMY: 29-jährige nach Auffahrunfall schwer verletzt

Mayen (ots) - Durch bislang unbekannte Täter wurden am Dienstag, 13.12.2022, gegen 18.55 h, an der Außenwand der Turnhalle Grundschule Clemens in Mayen Zeitungen und Kartons angezündet. Aufmerksame Anwohner verständigten Polizei und Feuerwehr. Weiterhin löschten sie mit eigenen Mitteln das Feuer. Sachschaden ist nicht entstanden. Die Täter flüchteten vermutlich durch die Marktstraße in Richtung Innenstadt. ...

