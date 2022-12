Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht zwischen Mayen und Mayen-Hausen

Mayen (ots)

Am Montag, den 12.12.2022 kam es zwischen 07:30 und 07:45 Uhr bei Mayen-Hausen zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Beschuldigte befuhr mit seinem PKW die K26 von Mayen kommend in Fahrtrichtung Mayen-Hausen. An der Einmündung K26/ Auffahrt B262 beabsichtigt er nach links abzubiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Sprinter, wodurch es zu einem Zusammenstoß gekommen ist. Der Beschuldigte entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayen unter der 02651/8010 zu melden.

