POL-PDMY: Außeneinheit einer Wärmepumpe entwendet

Mayen (ots) - Am Montag, den 12.12.2022 kam es zwischen 07:30 und 07:45 Uhr bei Mayen-Hausen zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Beschuldigte befuhr mit seinem PKW die K26 von Mayen kommend in Fahrtrichtung Mayen-Hausen. An der Einmündung K26/ Auffahrt B262 beabsichtigt er nach links abzubiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Sprinter, wodurch es zu einem Zusammenstoß gekommen ist. Der ...

mehr