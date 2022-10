POL-PDMY: Nachtrag zur Presseerstmeldung: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Mayen, Ettringer Weg (ots) - Am 11.10.2022, gegen 11:02 h, wurde die Polizei Mayen über einen Unfall am beschrankten Bahnübergang im Ettringer Weg, Mayen verständigt. Ein Zug ist hier mit einem Pkw, kollidiert, eine Person sei in einem Fahrzeug eingeklemmt. Wir bitten derzeit von Presseanfragen abzusehen, es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Mayen Pressestelle Telefon: 02651-801-0 ...

