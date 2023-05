Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: VU-Flucht durch Wohnmobil in Hagen

Cuxhaven (ots)

Am 18.05.2023, gegen 12.00 Uhr, kam es in Hagen im Bremischen, Weserstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Verursacher konnte im Rahmen der Ermittlungen festgestellt werden. Das verursachende Wohnmobil streifte im Vorbeifahren den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Anschließend verließ der Verursacher unerkannt den Unfallort. Durch zügig eingeleitete Ermittlungen konnte der Verursacher im Nahbereich festgestellt werden. Es entstand ein Schaden von insgesamt ca. 2200 Euro. Dem Verursacher droht nun ein Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entferne

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell