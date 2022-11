Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg bietet ein breites Programm zur Information über den Polizeiberuf beim diesjährigen Studieninformationstag am 16. November 2022.

Der landesweite Studieninformationstag findet traditionell am Buß- und Bettag statt, in diesem Jahr somit am Mittwoch 16. November. Die überwiegende Mehrzahl an Hochschulen des Landes Baden-Württemberg informieren im Rahmen des Studieninformationstages über die Studieninhalte, Studienfächer, Studienfinanzierungsmöglichkeiten, Bewerbung und Zulassung an ihrer Hochschule. Auch die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg beteiligt sich hieran. Alle Interessierten können sich an diesem Tag auf dem Campus in Villingen-Schwenningen über den Polizeiberuf in Baden-Württemberg informieren.

Schülerinnen und Schüler, die sich für dieses Berufsfeld interessieren, können an Schnuppervorlesungen teilnehmen, die von Dozierenden aus den Fakultäten Einsatz- und Führungswissenschaften, Kriminalwissenschaften, Rechtswissenschaften und Sozialwissenschaften gehalten werden.

Ebenfalls wird ein praktischer Teil angeboten. Im Einsatz- und Sporttraining kann in praktische Elemente der polizeilichen Ausbildung bzw. des Studiums hineingeschnuppert werden. Für die Teilnahme am Sport- und Einsatztraining müssen Sportbekleidung und Hallen- bzw. Turnschuhe getragen bzw. mitgebracht werden. Des Weiteren ist eine von den Eltern unterschriebene Teilnahmeerlaubnis Voraussetzung. Sowohl dies Bescheinigung, als auch das detaillierte Programm kann über unsere Webseite www.hfpol-bw.de heruntergeladen werden.

Zudem stehen am Informationsstand in der Sporthalle Fachleute aus den Bereichen Prüfungsamt/Bildungsbetrieb und Personalgewinnung für Fragen und persönliche Gespräche genauso zur Verfügung, wie die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Konstanz. Auch Studierenden unseres Bachelorstudiums beantworten gerne alle Fragen "aus erster Hand".

Der Studieninformationstag beginnt um 09:30 Uhr in der Sporthalle mit der Begrüßung. Anschließend werden die Organisation der Polizei Baden-Württemberg und die Nachwuchsgewinnung vorgestellt, ehe um 10:30 Uhr die ersten Schnuppervorlesungen starten. Die Vorlesungen werden im Laufe des Tages widerholt. Dieses Jahr werden erstmalig zusätzliche Führungen über den Campus angeboten.

Falls Sie noch unentschlossen sind, können sie sich auch noch kurzfristig für uns entscheiden. Sie benötigen hier keine Anmeldung. Kommen sie also gerne auch spontan vorbei.

Wichtiger Hinweis:

Auf dem Gelände der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg und im umliegenden Stadtgebiet von Villingen-Schwenningen ist der Parkraum sehr eng bemessen, weshalb für Besucher des Studieninformationstags keine bzw. nur wenige freie Parkplätze zur Verfügung stehen werden. Wir bitten diesen Umstand für die Art und Weise sowie die Zeitplanung für die Anreise unbedingt zu berücksichtigen.

