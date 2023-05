POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Geestland

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. In der Nacht von Montag auf Dienstag (15./16.05.2023) entwendeten bislang unbekannte Täter zwei hochwertige E-Bikes der Marke "Cube", welche abgeschlossen vor einem Hotel im Carl-Vinnen-Weg in Cuxhaven abgestellt waren. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04743 9280) zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cuxhaven Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stephan ...

mehr