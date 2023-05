POL-CUX: Radfahrer auf der Autobahn - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots) - Leichtverletzt nach Unfall Hemmoor (ost) Am Montag kam es gegen 15:50 Uhr auf der Hauptstraße in Hemmoor zu einem Unfall, bei dem eine 39-jährige Hemmoorerin leicht verletzt wurde. Der 62-jährige Fahrer eines Opel versuchte mit seinem Pkw ein Grundstück an der Hauptstraße zu verlassen. Hierbei übersah er aus Unachtsamkeit den Seat der 39-jährigen, die die B 73 in Richtung Cuxhaven befuhr. Es kam im Einmündungsbereich zu einer Kollision, die bei der ...

