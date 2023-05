Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall

Cuxhaven (ots)

Leichtverletzt nach Unfall

Hemmoor (ost) Am Montag kam es gegen 15:50 Uhr auf der Hauptstraße in Hemmoor zu einem Unfall, bei dem eine 39-jährige Hemmoorerin leicht verletzt wurde. Der 62-jährige Fahrer eines Opel versuchte mit seinem Pkw ein Grundstück an der Hauptstraße zu verlassen. Hierbei übersah er aus Unachtsamkeit den Seat der 39-jährigen, die die B 73 in Richtung Cuxhaven befuhr. Es kam im Einmündungsbereich zu einer Kollision, die bei der 39-jährige zu leichte Verletzungen am Oberkörper führte. An beiden Fahrzeugen entstand nach Schätzungen der Polizei Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Gegen den 62-jährigen Mann aus der Wingst ermittelt die Polizei jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell