Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall auf der A 27 - eine Person leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Uthlede. Am 14.05.2023 ereignete sich gegen 17.00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A27. Ein 23-jähriger Bremer war mit seinem Sportwagen der Marke Toyota in Richtung Bremen unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Uthlede und Schwanewede bei Starkregen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dieses geriet ins Schleudern, prallte zunächst gegen die Mittelschutzplanke und kam dann an der Seitenschutzplanke zum Stehen. Bei dem Unfall wurde die 46-Jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Der Schaden wird auf 8000 Euro geschätzt. Unfallursächlich war eine den Witterungsverhältnisssen nicht angepasste Geschwindigkeit. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell