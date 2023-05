Cuxhaven (ots) - Am 12.05.2023 ereignete sich gegen 09.15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Wanhödener Straße (K14). Eine 21-Jährige aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste war mit einem VW Touran aus Nordholz kommend in Richtung Wanhöden unterwegs, als sie sich wegen eines Insektes in ihrem Pkw derart erschreckte, dass sie das Lenkrad verriss. Der Pkw kam nach rechts ...

mehr