Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Wurster Nordseeküste

Nordholz Ölspur nach Verkehrsunfall

Cuxhaven (ots)

Am 12.05.2023 ereignete sich gegen 09.15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Wanhödener Straße (K14). Eine 21-Jährige aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste war mit einem VW Touran aus Nordholz kommend in Richtung Wanhöden unterwegs, als sie sich wegen eines Insektes in ihrem Pkw derart erschreckte, dass sie das Lenkrad verriss. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr hierbei einen Leitpfosten und einen Kilometerstein. Dieser durchschlug die Ölwanne des Touran. Die junge Frau hatte dies offensichtlich nicht bemerkt und setzte ihre Fahrt zunächst fort. Sie fuhr an der Anschlussstelle Nordholz auf die A27 in Richtung Bremen auf. Kurz nach der Auffahrt blieb der Pkw aufgrund des Ölverlustes liegen. Die auf der ca. 2 km langen Fahrstrecke verursachte Ölspur musste abgestreut werden. Da sich die Fahrerin unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte, wurde gegen sie ein Strafverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden wird auf 4000,- Euro geschätzt.

