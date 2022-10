POL-KA: (KA) Bruchsal - Mutmaßliches versuchtes Tötungsdelikt - 46-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) - Bei einem Unfall am Mittwochmorgen auf der Neureuter Straße wurde ein Rollerfahrer vermutlich übersehen und in der Folge leicht verletzt. Der bisher unbekannte, mutmaßliche Unfallverursacher fuhr gegen 07:50 Uhr mit seinem Fahrzeug zunächst auf der Anliegerfahrbahn neben der Neureuter Straße in Richtung Karlsruhe. Vor der Kreuzung zur ...

mehr