Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Cuxhaven (ots)

Lamstedt. Am Donnerstag (11.05.2023) kam es gegen 20:15 Uhr zu einem Unfall auf der Mittelstenaher Straße in Lamstedt. Hierbei versuchte der 56-jährige Fahrer eines Audi einen vor ihm fahrenden VW zu überholen, dessen ebenfalls 56-jährige Fahrerin ihrerseits nach links abbiegen wollte. Es kam zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge, wodurch der Audi zusätzlich gegen einen Straßenbaum geschleudert wurde. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrer des Audi wurde leicht, die VW-Fahrerin schwer verletzt. Die Frau aus Ebersdorf wurde in ein Krankenhaus transportiert. Der Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

