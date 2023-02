Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Fehler beim Abbiegen - drei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Beim Abbiegen von der Bundesstraße 3 auf die Autobahnanschlussstelle Eimeldingen übersah ein 51-jähriger Pkw-Fahrer am Donnerstag, 09.02.2023, gegen 14.15 Uhr, eine entgegenkommende 21-jährige Pkw-Fahrerin. Der 51-Jährige befuhr die Bundesstraße 3 von Binzen kommend und bog an der Autobahnanschlussstelle Eimeldingen nach links auf den Zubringer in Richtung Lörrach ab. Dabei übersah er die von Eimeldingen kommende 23-jährige Pkw-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 51-Jährige, die 23-Jährige sowie deren 54-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

